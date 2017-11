La infanta Pilar de Carmen Franco: "No está bien, lo siento con toda mi alma"

Un año más el Rastrillo Solidario de la Asociación Nuevo Futuro abre sus puertas y lo hace con el apoyo de algunos de los rostros más habituales que no perdieron la oportunidad de poner su granito de arena en la creación y mantenimiento de hogares de acogida para niños sin familia.

La infanta Pilar no quiso faltar este año al rastrillo y como viene siendo habitual se mostró de lo más interesada por algunos de los puestos del rastrillo y es que, siempre que puede, la hermana del Rey Emérito saca su lado más solidario. En cuanto al estado de salud de Carmen Franco, doña Pilar comentó que no está bien y que se siente muy apenada.

P.B: No tengo ni idea, no nos ha llamado todavía, suelen llamar a última hora si vienen.

P.B: El año pasado vino, por primera vez, él no es muy de estas cosas, no es muy de mercadillo de comprar cositas.

P.B: Yo creo que no está bien de salud eso me han dicho.

P.B: No, lo siento con toda mi alma porque lleva viniendo desde principio, se la va a echar mucho de menos, tiene 92 años , a mí no me perdona y no tengo más que 81.