Los biólogos Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna y el español Francisco Martínez Mojica, impulsores de la técnica CRISPR de corta y pega genético, creen que en uno o dos años aparecerán las primeras aplicaciones para curar enfermedades en el ojo, en la sangre y posiblemente en fibrosis quística.

Respecto a los dilemas éticos que pueden surgir, Charpentier ha reconocido que la línea roja que no se debería cruzar es la mejora del ser humano o para modificar embriones, mientras que Mojica no tiene una postura clara y "en algún caso sí que podría estar justificado" modificar embriones "si no hay ninguna alternativa" ya que "quizá lo no ético en esos casos sería no hacerlo".