Un hombre dispara a un niño de siete años que entró en su jardín para coger su pelota

Juan Manuel estaba jugando con sus amigos al fútbol en la ciudad bonaerense de San Pedro tras salir de la escuela, algo lógico y normal en unos jóvenes de su edad. El problema vino cuando la pelota se coló en el jardín de uno de los vecinos, que no dudo en disparar al pequeño en cuanto entró en su recinto.

Yanina, la madre del niño que recibió el, ha indicado a TN que el hombre de 83 años “estaba escondido detrás de un árbol” y que “tiró a matar”. Al parecer, el autor del mismo no dijo nada antes de realizar el tiro.

Además, la madre ha indicado que la policía le ha asegurado que el hombre “ no va a quedar preso por la edad que tiene ”. Eso sí, se le ha abierto una causa por “ tentativa de homicidio , tenencia ilegal de arma de guerra y lesiones graves”.

Es más, tras todo el suceso, Yanina ha explicado que “Juan Manuel está muy asustado , no quiere volver a casa”, llegando a asegurar que no puede dormir tras haber pasado por un suceso tan fuerte. Y no sólo él, los amigos con los que jugaba al fútbol y la hermana del niño también sufren estrés postraumático , ya que vieron como una bala le rozó la cabeza.