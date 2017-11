Conduce dos horas para buscar a una niña desaparecida y la encuentra sana y salva

, de 37 años, y natural de, contó a WHNT que cuando supo quehabía desaparecido el jueves, se le encogió el corazón. Gilbreath conocía a la pequeña porque la madre de su hijo también lo es de Serenity y no dudó en ningún momento lo que tenía que hacer.

La niña despareció después de que su madre la dejara un momento solajunto a su nueva mascota, según informa The Cullman Tribune . Cuando la mujer volvió fuera, tanto el animal como la niña habían desaparecido.

“Mi primer pensamiento fue ayudar yendo allí y buscándola. No me iba a rendir.”, ha dicho Gilbreath a WHNT.

El hombre viajó durante dos horas desde su residencia a Dekalb Country para colaborar en la búsqueda de la pequeña. A su llegada, Eric se bajó del coche y empezó a buscar a la pequeña entre los árboles. “Había bastantes miembros del equipo de rescate y policías, pero llevaban buscándola horas y estaban a punto de cesar en su búsqueda hasta el amanecer del día siguiente. (…) No podía esperar, así que me metí entre los árboles y empecé a gritar su nombre.” , contó a The Cullman Tribune.