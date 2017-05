Una guardería considera 'inaceptable' la merienda de una alumna

por lo que el padre no entiende por que no aceptan las pasas como alimento aceptable

Del mismo modo, su madre compartió en las redes sociales: “Esto debe ser una broma. Claro que contienen azúcar, son fruta”. “Nunca he empaquetado alimentos en su fiambrera que contengan azúcar refinado”, agrega.

La madre de la pequeña decidió informarse sobre la información nutricional de las uvas secas. Según el medio inglés, Kathryn Hawkins , una dietista australiana se encuentra igual de indignada que la primogénita de la niña, ya que argumenta que incluir una caja de pasas en la comida de tus hijos es una buena opción para las madres trabajadoras , ya que no hay necesidad de pelar o trocear este tipo de fruta.

La experta incluye además que las madres que recurren a esta práctica no deben de estar avergonzadas. “La mayoría de las madres australianas están haciendo lo mejor que pueden en un país que no admite las madres trabajadoras, no ofrece almuerzos escolares calientes como parte del curso, y ha creado una sociedad de ‘sabelotodo’ cuando se trata de alimentar a nuestros hijos”, explica Hawkins.