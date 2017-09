Una veintena de funcionarios comienzan mañana su formación para incorporarse como examinadores de tráfico

Un total de 24 funcionarios comienzan su proceso de formación este lunes, 11 de septiembre, como examinadores y podrán incorporarse a la plantilla de este colectivo en la primera quincena de diciembre.

Según indicó a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, el colectivo de examinadores, que decidió el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida por paros en septiembre, no descarta prolongar la huelga a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto, e insistió en que no iba a haber servicios mínimos en septiembre porque según afirma, la ley vigente no lo permite.