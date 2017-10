Un 64% de los jóvenes españoles desconfía de los partidos políticos, según Centro Reina Sofía de la FAD

Un 64 por ciento de los jóvenes españoles de 15 a 29 años afirma no confiar en los partidos políticos, la institución en la que menos confían seguida de las religiosas (32,8%) y el sistema financiero (28,9%), según el Barómetro 2017 del ProyectoScopio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.

Asimismo, los resultados de la investigación reflejan que el 96,2 por ciento de los jóvenes no consideran útil ser de un partido, frente al 3,8 por ciento que ve utilidad en ello. Además, un 73,3 por ciento de jóvenes manifiesta no pertenecer a ninguna formación política y no tener intención de hacerlo en el futuro.