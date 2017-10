Si la epilepsia no está bien controlada, una de cada 150 podría fallecer anualmente por muerte súbita

Una de cada 1.000 personas que padecen epilepsia fallecerá anualmente por muerte súbita, ha señalado el doctor Juan Carlos Sánchez, Jefe de Sección de Neurología del Complejo Hospitalario de Granada, quien ha alertado de que, "si no está bien controlada con los tratamientos existentes, la cifra pasa a una de cada 150".

Por otra parte, el doctor Sánchez matiza que cuando se habla de muerte súbita, "se trata de una muerte inesperada no traumática ni debida a asfixia en pacientes con epilepsia con o sin evidencia de crisis epiléptica reciente y en los que la autopsia no determina la causa de la muerte".

Precisamente, algunos de los apartados del Documento de Consenso se refieren a un buen control de estas crisis. En este sentido, el doctor Sánchez destaca que los objetivos del tratamiento de la enfermedad es "no crisis, no efectos adversos", que el inicio de la terapia se debe abordar con "un solo fármaco a la dosis mínima eficaz" o que "se debe procurar utilizar ante un paciente que acaba de ser diagnosticado con epilepsia un medicamento de amplio espectro si el diagnóstico no está lo suficientemente claro". Además, agrega, que si no se consigue un buen control con este medicamento de amplio espectro, "se debe utilizar la biterapia".