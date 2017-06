La joven no pudo superar una agresión sexual por parte de un chico de 17 años cuando ella sólo tenía 12. Después de recibir una condena reducida, Megan creyó que su agresor se había salido con la suya y no pudo enfrentarse a ello. Antes de suicidarse le envió un mensaje de perdón a su amigo en el que le explicó que su "cuerpo, mente y alma" había sido "destruido".

La madre añadió que antes de que se quitara la vida , "fui a verla a su habitación. Dijo que tenía un dolor de cabeza y que estaba enferma así que le dije que se fuese a la cama a dormir porque se sentiría mejor después de descansar un poco".



"Cuando terminé el trabajo ese día, me llamó el padre de Megan. Me dijo que había recibido un mensaje y que pensó que algo podría haberle sucedido. Me fui a casa y la vi en la sala de estar tendida en el suelo". En seguida llamó a una ambulancia.



Christopher Cozens dijo que vio por última vez a Megan cuando llegó a su apartamento en Darwen alrededor de las 10 de la noche, después de reunirse con unos amigos en la feria de Blackburn.



"Megan me estaba diciendo que ella no lo estaba haciendo bien en el colegio y que estaba preocupada porque iba a suspender sus exámenes". "Aunque ella no explicó lo que iba a hacer, dijo cosas como hacer algo para que todos los problemas desaparezcan".