"Los hechos de este caso son inquietantes y trágicos, y cuando se suma el mal tratamiento de la víctima en el sistema, son casi incomprensibles", dijo Kathleen Ganley, ministra de Justicia de Alberta (Canadá). "Lo que está claro es que tanto las políticas como las personas fracasaron en este caso".



El caso se remonta a un ataque de 2014 en la ciudad de Edmonton. La mujer, cuya identidad está protegida, no tenía hogar en ese momento y dormía en la escalera de un apartamento cuando la despertó un hombre poniéndole un cuchillo en la garganta .



El hombre –un violador condenado- la arrastró por el pelo por las escaleras hasta llegar a su apartamento. Mientras se resistía, fue apuñalada repetidamente. Llegó a pedir ayuda y las primeras personas que acudieron la encontraron cubierta de heridas de cuchillo y moretones en la zona donde el hombre había intentado ahogarla.



Un año más tarde la mujer se enfrentó a su atacante de nuevo, pero esta vez en el tribunal para la audiencia preliminar. Los documentos de la corte señalaron que ella estaba teniendo problemas para mantenerse despierta y responder a las preguntas, llevando a la fiscal a solicitar que pasara el fin de semana bajo custodia. El juez provincial estuvo de acuerdo, haciendo uso de una disposición del código penal federal que permite que los testigos sean detenidos si se niegan a contestar preguntas.



Días después, la mujer regresó al tribunal para declarar. Le rogó al juez que la liberara de su custodia, pidiéndole que se quedara con su madre y le prometió que volvería a la corte para responder a las preguntas.



"No es una escena agradable la que estoy viviendo", le dijo al juez. "Soy la víctima y me miro y estoy con grilletes. ¿No se supone que tienes que cometer un crimen para ir a la cárcel? ".



El juez se negó, creyendo que la mujer huiría. En cambio, como informó la Canadian Broadcasting Corporation esta semana, la mujer fue detenida en la misma cárcel que su atacante durante cinco noches y, al menos en dos ocasiones, fue llevada al tribunal en la misma furgoneta que su atacante.



El hombre, Lance Blanchard, fue finalmente condenado por cargos que incluyeron agresión sexual agravada, secuestro y confinamiento ilegal. Meses después de que ella fuera obligada a testificar en grilletes y esposas, la mujer fue asesinada en un tiroteo no relacionado.



El lunes, el ministro de Justicia de Alberta dijo que la provincia había iniciado una investigación independiente sobre la experiencia de la mujer y también había convocado a un comité compuesto por representantes del sistema de justicia para explorar las brechas en la política que podría haber dado lugar al tratamiento de la mujer. "Ella fue víctima de un crimen horrible", dijo Ganley. "Y cuando llegó al sistema judicial, no la tratamos con el respeto y la dignidad que merecía".



La ministra, que también se ha disculpado con la familia de la víctima, dijo que nunca había oído hablar de ningún otro denunciante que fuera tratado de esa manera y planteó la posibilidad de que el racismo institucional haya desempeñado un papel importante.