La desgarradora razón por la que Edmund vino al mundo

Edmund, un pequeño de Sheffield, vino al mundo por una razón. Sus padres, Julian y May Williams, habían recibido hacía poco tiempo una noticia devastadora que les haría intentar tener un tercer hijo.

La idea de que su hija mayor,, perdiese a suy, además, creciese sola les dejó doblemente devastados. “Así que supimos que teníamos que tratar de tener otro bebé”, ha desvelado May Williams al diario británico The Sun

"Sentí que estábamos siendo doblemente castigados. No solo nos habían dicho que eventualmente perderíamos a nuestra hija, sino que cualquier otro bebé también podría nacer con la misma enfermedad cruel”, ha contado Williams al mismo diario.

No obstante, a la semana 13 del embarazo, recibieron una muy buena noticia, el bebé que esperaban y que llamarían Edmund no tendría la misma afección que su hermana. Williams ha dicho sentirse como en una “montaña rusa” dividida entre la euforia de que su nuevo hijo iba a nacer sano y la tristeza de saber que Molly podría no llegar a conocerle.