El documental 'Nínive', que se estrena el lunes, recoge el sufrimiento de cristianos de Irak que huyeron del Daesh

La Universidad CEU San Pablo acogerá el próximo lunes 30 de octubre el estreno del documental 'Nínive', dirigido por Fernando de Haro, que relata las historias de cristianos de la llanura de Nínive, al norte de Irak, que tuvieron que salir de sus casas huyendo del Daesh y que cuando pudieron regresar encontraron sus casas destruidas.

Se trata del cuarto documental de una serie dedicada a los cristianos perseguidos. El primero de ellos, 'Walking next to the wall', fue rodado en Egipto y está dedicado a los coptos. El segundo, 'Nasarah', grabado en el Líbano, está dedicado a los sirios e iraquíes perseguidos por el Daesh. El tercero, 'Aleluya', a Nigeria. Y el quinto, 'One', a la India. Los cinco están disponibles en la plataforma Vimeo https://vimeo.com/user38259375/vod_pages.