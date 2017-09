Encarcelan a una turista sevillana en San Petersburgo acusada de robar un neceser en el aeropuerto

"Los agentes nos preguntaron si llevábamos algo que no fuera nuestro" y su madre les explicó que la bolsa estaba abandonada y que había cogido varios objetos, ha puesto de manifiesto Lola, que ha dicho que, como los agentes no hablaban español y tampoco inglés, estuvieron esperando a que llegara un traductor desde las 10,00 hasta las 20,00 horas.

"Perdimos el vuelo a Moscú y yo me busqué un hotel para intentar solucionar la situación" , ha narrado Lola, quien inmediatamente se puso en contacto con el Consulado español en San Petersburgo sin suerte. " No tienen ni corazón, ni alma, ni nada", ha criticado.

"No sé por qué no ha llegado nada aquí", ha lamentado Lola, que ha señalado que, desde el Consulado, únicamente pueden realizar una visita al mes a su madre a la cárcel "para verificar que está bien". "No me puedo creer que, por un neceser con objetos valorados en 100 o 200 euros, esté pasando esto" , ha subrayado.