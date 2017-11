El desempleo y el miedo a represalias frenan la denuncia en 7 de cada 10 víctimas de violencia machista, según informe

El 70 por ciento de las víctimas de violencia de género no denuncian por miedo a represalias o por falta de un empleo que les garantice independencia económica respecto de su agresor, según un informe de Fundación Adecco basado en 500 entrevistas a mujeres que han sufrido malos tratos y que han pasado por sus oficinas en el último año y en un análisis de los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El trabajo explica que "la ausencia de información, la situación de vulnerabilidad económica y social de las víctimas y la merma de autoestima que sufren consecuencia de la violencia sufrida, provocan que las mujeres que padecen esta lacra no estén dando el paso de denunciar" y concreta que el 82% de las encuestadas admite que le costó mucho reconocer su condición de víctima.

En siete de cada diez casos, la precariedad económica fue una razón de peso para no denunciar, igual que para el 70% fue determinante el miedo a represalias sobre ellas o sobre sus hijos. Un 61% dijo que no denunció por vergüenza a "reconocer" las graves situaciones que había tolerado y el 50% marcó como razón el no querer perjudicar al agresor.