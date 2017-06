Una mujer está siendo decapitada por su propio cráneo

"Cuando sufres durante 30 años con múltiples condiciones, empiezas a investigar cosas. Estaba viendo a seis especialistas y ninguno de ellos se unía a los puntos porque no se comunicaban entre sí”, ha asegurado.

Finalmente fue un genetista el que le pudo diagnosticar EDS. Él le explicó a su reumatólogo, que le había dado el alta, que necesitaba un tratamiento urgente , pero al no existir ninguno público, necesitaba cuidados médicos privados.

"Luego me diagnosticaron la inestabilidad craneocervical por el profesor Rodney Grahame en Londres, quien me dijo que necesitaba ciertas pruebas y cirugía urgente, que no están disponibles en el NHS", ha indicado.