Las costas andaluzas registran un nuevo fin de semana con más de 200 inmigrantes rescatados en el mar

Las costas andaluzas han vivido otro fin de semana intenso en cuanto a la llegada de inmigrantes. Al menos 236 personas de origen subsahariano han llegado a bordo de embarcaciones desde el pasado sábado, que fue la jornada de mayor actividad para Salvamento Marítimo al rescatar a 173 ocupantes de cuatro pateras localizadas en aguas del mar de Alborán.

"Podemos estar ante un resultado azaroso porque los números, de momento, son pequeños, no demuestran un gran cambio y al comienzo del verano ocurre siempre un incremento (de llegadas); la situación en Libia puede tener alguna relación pero no es un dato cierto aún, no hay base para demostrar un cambio de tendencia", ha indicado la investigadora.