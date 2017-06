Esta pareja de New Jersey estaba harta de pasar hambre para adelgazar y estar en forma hasta que descubrieron una dieta muy particular. Consiste en ayunar durante todo el día hasta que llega la noche y se pegan un atracón de calorías. Pizzas, hamburguesas, donuts... combinados con algo de ejercicio es lo que les permite mantenerse en forma.

Blake, que trabaja a tiempo completo, dijo que "necesitaba perder peso cuando cumplí 30 años". "Físicamente parecía una mierda, no estaba feliz, estaba recién soltera, con sobrepeso y necesitaba hacer un cambio. Perdí 27 kilos pero a medio camino me sentía mal, comiendo pequeñas comidas durante todo el día. Siempre tenía hambre".

"Me entreno principalmente fuera y simplemente como menos, tengo buena salud y obtengo los nutrientes adecuados". Asegura que "la gente piensa que como basura y parece que lo hago, pero la magia se encuentra en la nutrición. Me gusta ser creativa y tienen una gran variedad de nutrientes".



Blake tiene ya más de 305.000 seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que su pareja tiene 21.900.



Blake agregó: "He estado haciendo esto durante cuatro años y he ayudado a la gente a perder peso y recuperar su vida, ya sea porque están en forma pero odian su comida o les encanta la comida, pero no es la adecuada". "Le enseño a la gente que no tiene que sentirse mal".