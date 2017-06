El condroitín sulfato de grado farmacéutico demuestra eficacia para tratar y frenar el avance de la artrosis de rodilla, según las últimas evidencias científicas publicadas sobre el tratamiento de la artrosis, que se han presentado este mediodía en el simposio organizado por Bioiberica y IBSA en el Congreso Europeo de Reumatología (EULAR) que se celebra en Madrid hasta este sábado.

Concretamente, un nuevo ensayo clínico, realizado por IBSA y denominado CONCEPT (ChONdroitin vs Celecoxib vs Placebo Trial), demuestra que el condroitín sulfato es igual de eficaz que el anti-inflamatorio celecoxib y superior a placebo en la reducción del dolor y la mejora de la discapacidad funcional en pacientes con artrosis de rodilla.

Por otra parte, se ha presentado un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado y comparativo, realizado por Bioibérica y bautizado con el nombre de MOSAIC (las siglas en inglés de 24 MOnth study on Structural changes in knee osteoarthritis Assessed by mrI with Chondroitin sulphate) realizado en cinco centros de Quebec (Canadá), muestra que el condroitín sulfato frena el avance de la artrosis de rodilla y que es igual de efectivo que celecoxib en el tratamiento de sus síntomas.