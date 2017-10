La concejal Datxu Peris no se arrepiente de frivolizar en la Red con la muerte del torero Víctor Barrio

La concejal no adscrita de Catarroja, Datxu Peris, ha asegurado no estar arrepentida de sus comentarios en redes sociales tras la muerte del torero Víctor Barrio y ha confiado en que la Justicia "siga su ritmo". En su mensaje, frivolizaba al respecto de "ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto". "Ya ha dejado de matar", escribió. Unas palabras que según la acusación atentan contra el honor del fallecido.