Más de cien colectivos convocan sábado una manifestación a favor de los refugiados con el lema Queremos acoger ya

Esta noticia se anula por un error en la fecha

Los convocantes reclaman una "Europa acogedora, no una Europa fortaleza", así como que se proteja el derecho a la vida y al refugio y que "no se que vulneren los derechos de las personas que intentar llegar a Europa huyendo de la muerte".

"Ahora más que nunca es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos. Queremos una Europa acogedora, no una Europa fortaleza. Queremos que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. No se puede expulsar a nadie a países no seguros", señala el documento base de la manifestación.