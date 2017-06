Ambos se encontraban en el restaurante Grapevine en Odiham (Inglaterra), donde él pidió un filete para cenar. Cuando su mujer vio que el trozo que acababa de ingerir no le dejaba respirar le dio primeros auxilios. Por desgracia no sirvió de nada y aunque fue llevado en ambulancia hasta el hospital de North Hampshire, no se pudo hacer nada por su vida.