Ocho cardenales y 28 obispos participarán mañana en Madrid en la beatificación de 60 mártires de la Guerra

Osoro propone su ejemplo para vivir en un mundo "sin rencor ni rivalidades"

"Estos mártires vivieron siempre con la sabiduría de Dios que no lleva a rivalidades ni envidias ni desórdenes de ningún tipo. Esta sabiduría es la que necesita nuestro mundo, la que trae la paz", ha propuesto Osoro este jueves 2 de noviembre en rueda de prensa en Madrid.

Además, añadió que esta beatificación tiene que ser "muestra de las armas con que los humanos tienen que vivir, que nunca son las del odio, el rencor, las del 'tú me la hiciste, tú me la pagas', sino las de Jesucristo, el amor, que siempre generan vida, no muerte".