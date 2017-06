Un camionero empotra su vehículo contra la fábrica de Iveco en Madrid porque no le dejaban pasar con chanclas

Un camionero vallisoletano de de 41 años ha empotrado el camión de gran tonelaje que conducía contra la garita de seguridad de la empresa Iveco porque no le dejaban pasar con chanclas y sin los chalecos de seguridad pertinentes a las instalaciones, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos, adelantados por 'Madridiario', tuvieron lugar poco antes de 13 las horas del miércoles en la sede de esta fábrica de vehículos, situada en la calle Mario Rosso de Luna. El supuesto agresor, que no era un trabajador de la compañía sino que prestaba servicios externos, llegó a lugar con la intención de entrar en la planta.

Tras una larga espera los vigilantes no le dejaron acceder porque no iba con el chaleco reflectante, calzaba chanclas y no zapatos de seguridad y el resto de su vestimenta tampoco era la adecuada. Entonces, el camionero, visiblemente enfadado, saltó del camión golpeó por la espalda a uno de los controladores de acceso, según declararon testigos a la Policía.