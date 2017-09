Suspendido un bombero por decir que prefiere “salvar a un perro a un millón de negros”

Tal como dispone la normativa del cuerpo de bomberos de Franklin Township , en Ohio , EEUU, Tyler Roysdon, de 20 años , tendrá la oportunidad de explicar ante una audiencia a puerta cerrada las capturas de pantalla que se han hecho públicas en donde aparecen comentarios racistas bajo su nombre a través de Facebook. Comentarios que han causado una enorme indignación , no solo entre los usuarios, sino también entre los miembros que componen el cuerpo de bomberos en donde presta servicio.

Según recoge el medio The Independent , el estadounidense presuntamente escribió que si tenía que elegirde un, el perro tendría prioridad, porque "".

"No es un comportamiento aceptable para un empleado de Township", dijo el jefe de bomberos de la localidad, Steve Bishop, quien recalcó que le instaron a eliminar "inmediatamente" el comentario y comunicó que Tyler ha sido suspendido de empleo y sueldo , a la espera de la audiencia que decidirá, mediante los votos del consejo de administración pertinente, si la suspensión termina en despido.

"Incluso si eliminas el comentario racista, seguiría estando mal. No hay razones para que él diga eso en ningún momento y en ningún lugar", denuncian.

No obstante, al mismo tiempo, desde el departamento quieren recalcar que se trata de un triste suceso aislado que no debe repercutir en la valoración y el prestigio de aquellos que dedican sus esfuerzos en desarrollar un excelente trabajo al servicio de los ciudadanos: "Quiero que la gente se dé cuenta de que es solo el comentario de un hombre. Tenemos un extraordinario grupo de personas y comentarios detestables como este de un individuo no representa al departamento de bomberos en su totalidad", matizaron.