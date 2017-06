Uno de cada cinco niños atendidos en Urgencias pediátricas van por lesiones no intencionadas, como golpes o caídas

Las lesiones no intencionadas generan una de cada cinco urgencias que se atienden en los servicios de Urgencias pediátricas de los hospitales españoles, fundamentalmente caídas (42%), golpes (22%) o accidentes deportivos (20%).

Así se desprende del estudio multicéntrico 'Lesiones no intencionadas en los servicios de urgencias de los hospitales españoles' cuyos datos se han presentado en el 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) que se celebra estos días en Santiago de Compostela.

Según las conclusiones, los niños varones sufren un mayor número de lesiones no intencionadas que las niñas, en una relación de 60-40 por ciento, en línea con otros estudios realizados.

Además, algunos de los motivos que hacen a los menores ser más susceptibles a sufrir lesiones no intencionadas son vivir en un entorno más desfavorecido, padecer alguna discapacidad sensorial y/o física, o tener un carácter más inquieto y no experimentar el miedo.

El hogar es el lugar donde ocurren el mayor número de estos accidentes, siendo la sala de estar y la habitación los escenarios más frecuentes. "Cabe destacar que en el 39% de las lesiones que tuvieron lugar en casa o en el colegio no había presente ningún adulto", advierte el doctor Marañón.

"Los padres o cuidadores no deben descuidar la vigilancia de los menores, además de asegurarse de que todas las instalaciones y materiales que rodean a los niños sean lo más seguros posible", ha añadido Francisca Yagüe, del Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas en la Infancia de la AEP.

LAS CAÍDAS, LAS MÁS FRECUENTES PERO NO LAS MÁS GRAVES

Aunque sean las más frecuentes, las caídas no suelen ser las lesiones no intencionadas más graves que se atienden en urgencias en cuanto a que habitualmente no requieren ingresos, intervenciones quirúrgicas o Cuidados Intensivos, si bien generan un gasto sanitario importante debido a la realización de radiografías en un porcentaje muy alto. La mayoría de los traumatismos son de extremidades, tanto superiores, como inferiores, o traumatismo craneoencefálico", concreta Rafael Marañón.