El arzobispo de Granada llama a orar por las "difíciles" circunstancias de España y a pedir "unidad"

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha pedido a los fieles y a los sacerdotes de la diócesis que, en todas las celebraciones litúrgicas y en otros encuentros, se ore por las circunstancias "particularmente difíciles que se están viviendo en España".

No es la primera vez que el arzobispo de Granada se pronuncia sobre el conflicto en Cataluña, pues ya el pasado 11 de octubre defendió durante una eucaristía la unidad de España y subrayó que "la Iglesia no admite como bien una secesión y que la autodeterminación sólo está justificada en los casos de una ocupación colonialista", lo cual no ocurre en esta "patria".