Antonia San Juan, operada de urgencias tras sufrir un vólvulo intestinal

Antonia San Juan se ha llevado un buen susto. La actriz tuvo que suspender su actuación en el Teatro Cervantes de Almería por una intervención de urgencia a la que fue sometida.

La propia intérprete ha querido tranquilizar a todo su público explicando lo que le había ocurrido: "Ayer por la mañana me desperté con un terrible dolor abdominal, que fue en aumento en pocos minutos ,hasta hacerse insoportable . A las siete de la tarde me operaron de urgencias de un vólvulo intestinal. He pasado buena noche. Siento las molestias ocasionadas al Público de Almería. Un abrazo y feliz finde. Yo recuperándome".Un mensaje al que acompaña una foto en el hospital donde se puede ver su mano con una vía.