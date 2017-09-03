Recuperada de anorexia, se convierte en instructora de fitness
Noticias Cuatro03/09/201719:15
Vera Schulz, de 18 años, es una joven rusa que sufrió de anorexia en su adolescencia. Bajó tanto de peso sin que su familia se diera cuenta que su salud se deterioró preocupantemente.
Приходит время, когда ❗️НЕОБХОДИМО❗️все менять,абсолютно все. Хочешь , не хочешь-иначе никак🤷🏽♀️#shinkory_до_после . И нет, это не понедельник📆, когда ты садишься и меняешь привычки.Это не Новый Год,когда вроде все начнется с чистого листа📜Это не день рождения, когда ты повзрослел и должен строить свою жизнь по-другому. Нет☝🏽 . Все более сложно. Это случается неожиданно,резко. Задаешься вопросом:"Что с твоей жизнью?"🤔И вот тут то все и начинается.К такому повороту 🌀событий может привести что угодно. Болезнь🤒,гибель близкого💔,предательство или наоборот,встреча человека ради которого хочется быть лучше💑 Ты создаёшь все заново, не осталось ни частицы от той твоей жизни,не осталось людей предавших,лгущих🤥и приносящих негатив,не осталось комплексов и лишних мыслей😭 . Сложно было? Да,очень. Но это только к лучшему👍🏽Ни в коем случае не вернусь туда,обратно.. Иначе труды напрасны.И не впущу НИКОГДА тех👥,кто тогда оставил меня одну👤 . У меня новая жизнь😉,я смогла достичь намного большего за эти несколько лет,чем имела за всю жизнь.И не нужно стараться вернуться ко мне,не нужно гадить💩НЕ НАДО. • • • #анорексия#anorexia#anorexiarecovery#bulimia#bulimiarecovery#булимия#bodybuilding #sport #squats #happy #healthy #фитнес #фитнесбикини #бодифитнес #бодибилдинг #fitness #fitnessmotivation #сушка #похудение
Una publicación compartida de Вера Шульц (@shinkory) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 5:06 PDT
Думаю🤔самым тяжелым после восстановления для меня была задача перебороть "ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТРЕНИРОВОК"💪🏽 . Я занималась каждый день📆 как и для набора,так и для сушки после этого самого набора. Пропуск-был трагедией😱И не важно по какой причине:простуда🤒,работа,поездка🛤,важное мероприятие👰🏽С температурой,с соплями-пойти в зал,сделать все халям-балям😬(отчего толку ноль,да и самочувствие хуже),но пойти✅Как галочка для самой себя. . Несмотря на то,что физическая активность🤸🏾♂️присутствует в моей жизни ПРАКТИЧЕСКИ каждый день,это не обязательно зал😉Если плохое самочувствие,я останусь дома пить горячий чай🍵Много работы и не успею поспать😴,если буду тренироваться-буду нежиться в мягкой постельке🛌Интересная поездка-газ в пол🚀Да даже если плохое настроение-я лучше пойду в кино📽,чем лишь бы "потренироваться". Но да,иногда зал и улучшает настроение. Это факт☝🏽 . Я научилась чувствовать ЖЕЛАНИЕ чем-то заниматься физически,а не тупо заставлять себя🤗 На лисапеде катаюсь🚴🏽♀️-мне нравится свежий воздух🍃 и возможность объехать пробки🚦 Бегаю🏃🏾♀️-снова свежий воздух🍃,иногда беру с собой своего пса🐕 и устраиваем догонялки Могу просто порастягиваться🤸🏾♂️,ради кайфа,как говорится и вспомнить былые времена😹 . Пока не научитесь не быть зацикленными на спорте🏋🏽♀️,тренировках и вашем теле в целом-не сможете полноценно этим заниматься👀Ведь нелюбимое дело плодотворным не будет никогда🤷🏽♀️ • • • #велосипед#bicycle#flowers#бодипозитив#bodypositive#bodybuilding #sport #squats #happy #healthy #dress#fashion #фитнес #тату#tattoo#фитнесбикини #weekend#бодибилдинг #fitness #fitnessmotivation #сушка
Una publicación compartida de Вера Шульц (@shinkory) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 6:46 PDT
Чтобы стать объемнее в нужных местах😉надо есть ОБЪЕМНУЮ еду в @pokrovka_burger 😹ну вы поняли какой логической связью я руководствуюсь при выборе рациона🤔 А если без шуток,то здесь действительно можно оооочень вкусно🍔,а главное полезно покушать☝🏽я,как бывший вегетарианец,оценила наличие вегетарианского бургера😱👍🏽Но, @pokrovka_burger ,поздняк метаться,дайте мне еще вашей мраморной говядины 🐄 • • • #foodporn #tattoo #тату#tattooedchicks #food#girl#бодипозитив#bodypositive#bodybuilding #sport #squats #happy #healthy #dress#fashion #фитнес #тату#tattoo#фитнесбикини #weekend#бодибилдинг #fitness #fitnessmotivation #сушка
Una publicación compartida de Вера Шульц (@shinkory) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 8:03 PDT