El alcalde de Alicante pide animar a "todos los jugadores" y evitar pitar a Piqué durante el España-Albania

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha pedido a la afición alicantina que anime a "todos los jugadores" de la selección española y que se evite pitar a Gerard Piqué "por lo que piense", tanto en el entrenamiento oficial de este jueves como durante el encuentro que se celebrará el viernes en el estadio Rico Pérez contra Albania a partir de las 20.45 horas.

Por ello, cuestionado sobre el jugador catalán del Barça Gerard Piqué, ha manifestado que pese a "lo que haga antes o haga después, piense antes o piense después, siempre que no afecte a su rendimiento, y eso lo tiene que evaluar el seleccionador, hay que animarle".

"No hay que pitarle por lo que piense", ha subrayado y ha indicado: "El día que no esté a la altura, porque las cosas externas le afecten, será el seleccionador quien diga que no puede o debe seguir vistiendo la camiseta".