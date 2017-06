Los parásitos que nadan en el agua que bebes

El agua potable que llega hasta los grifos de nuestras casas está llena de parásitos que causan brotes de diarrea en humanos. Y aunque los niveles registrados son muy bajos y no suponen un riesgo sanitario, un estudio científico llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Zaragoza alerta sobre la ineficacia de los tratamientos convencionales para eliminarlos y la posibilidad de ello derive en un problema de salud pública.

Los especialistas han detectado en el agua potable quistes de Cryptosporidium y Giardia . Estos dos protozoos son los parásitos que provocan más brotes diarreicos de origen hídrico en los países desarrollados . Las personas los pueden ingerir accidentalmente cuando beben agua en lugares de recreo , o incluso en casa si, por algún motivo, esta no llega completamente limpia .

Los resultados, que se publican en la revista Science of The Total Environment , muestran que en el agua potable que entregaban once de las plantas había protozoos, “con una concentración media de 88 ooquistes de Cryptosporidium y 37 quistes de Giardia por cada 100 litros de agua”, explica a Sinc uno de los autores, Joaquín Quílez.