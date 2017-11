Zoido afirma que el traslado de migrantes a Archidona es legal mientras Podemos reitera que los jueces no lo autorizaron

EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este martes en el Pleno del Senado que el traslado de medio millar de migrantes llegados a las costas de Murcia a Archidona (Málaga) es legal, mientras la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, con los autos de internamiento en la mano, ha insistido en que los jueces no autorizaron que esas personas fueran recluídas en una cárcel.

"Es acorde con la legislación vigente y además lo debería saber porque usted es licenciada en Derecho. Se está cumpliendo escrupulosamente con lo que dicen la legislación y la comunidad europea y no tiene por qué sentirse extrañada", ha dicho el ministro, que tras citar el Real Decreto de creación de los Centro de Internamiento y el artículo 16/18 de la directiva europea de retorno ha incidido en que la decisión está avalada por "siete juzgados de instrucción".

Asimismo, ha incidido en que se trata de "una situación excepcional" porque "más de mil personas habían llegado el fin de semana a las costas de Murcia", frente a lo que se tomaron "medidas de carácter extraordinario" como lo es "adaptar" Archidona "como un centro temporal", algo "previsto en el ordenamiento jurídico".

Zoido ha asegurado que "esto se puede hacer cuando concurran situaciones de emergencia y estas lo son" y ha dicho a la senadora que en su próxima visita a las instalaciones "podrá comprobar que las instalaciones son mucho mejores que las de cualquier otro CIE que esté funcionando en España, que (los internos) tienen idéntico régimen jurídico y condiciones y que tiene carácter transitorio". "Todo eso se cumple", ha zanjado.

"Tengo aquí varios autos --ha dicho la senadora Maribel Mora--. Los jueces que lo decretan no autorizan en ningún momento el internamiento en centros penitenciarios, lo que autorizan es el internamiento en centos no penitenciarios de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, que no sé qué le han comentado a los jueces porque esa jefatura no existe; o en los centros habilitados como centros de internamiento de extranjeros que correspondan. Este no está habilitado. Es una cárcel con forma de cárcel y con funcionarios de prisiones destinados", ha sentenciado.

Mora, quien ha cuestionado además las referencias aportadas por el ministro dado que la Ley de Extranjería establece explícitamente que el internamiento no tendrá lugar en centros de carácter penitenciario --"No sé de qué legalidad me está hablando y lo mismo debería leerse los artículos"--, ha descartado asimismo el argumento de que se trata de una situación excepcional.

"Tampoco me diga que no tenía dónde meter a la gente porque no es real. En 2006 sí hubo una situación excepcional, con más de 39.000 personas llegadas en la crisis de los cayucos y a ninguno de sus predecesores se les ocurrió meter ni a un sólo migrante en una prisión. Podría haber utilizado un alojamiento juvenil que hay a pocos kilómetros que podría haber albergado 200 personas en condiciones dignas", ha espetado al ministro.