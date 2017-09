Zoido asegura que el Centro Nacional de Desaparecidos está en marcha desde el 28 de junio pero no se ha inaugurado

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que se comprometió a crear en el primer semestre del año, está en funcionamiento desde el pasado 28 de junio, pero no se ha inaugurado.

Zoido ha respondido así, durante el Pleno del Congreso, a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Antonio Hurtado, quien le ha reprochado que el centro no estuviera ya listo. "Prometió la creacion del CNDES y tiene que hacerlo realidad. No podemos frustar las expectativas creadas a los familiares para atacar su sufrimiento permanente", ha declarado Hurtado.

Para Hurtado estas declaraciones no han sido suficientes y ha recordado al ministro que este centro "no figura en el organigrama, ni en los Presupuestos Generales del Estado", por lo que, a su juicio, no se está atendiendo a las familias. "Esta cuestión hay que abordarla con un cambio normativo, la creación de un Estatuto del desaparecido y dotando al Estado de más recursos especializados en investigación", ha enumerado el diputado, entre otras iniciativas.