Zagajewski defiende el alma particular frente a los que "solo quieren hablar de comunidad y política"

El poeta Adam Zagajewski galardonado con el Premio Princesa de Asturias ha defendido este viernes que en el mundo actual, todos quieren hablar sólo de la comunidad y de política, dejando de lado "el alma particular con sus preocupaciones, con su alegría, con sus rituales, con su esperanza, su fe y su iluminación".

Según Zagajewski, "en el día a día no vivimos en la colectividad sino en la soledad". "No sabemos qué hacer con un momento epifánico, no sabemos cómo preservarlo", ha afirmado el premiado durante su discurso en la ceremonia de entrega de Premios Princesa de Asturias.