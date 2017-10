La VII Carrera Down Madrid se celebrará este domingo en el Parque Juan Carlos I

EUROPA PRESS

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebrará este domingo, a partir de las 10.30 horas, en el Parque Juan Carlos I la VII edición de la Carrera Down Madrid, con el objetivo de apoyar la integración sociolaboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

Según ha informado la Fundación, la carrera está organizada por Down Madrid y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Gmp y Cetelem como colaboradores principales, así como Runners, Coca Cola, Pelayo, Arias, Fundación Cepsa y Fundación MRW, entre otros.

En la pasada edición, casi 4.000 personas participaron en esta carrera que consta de tres distancias diferentes: una carrera-marcha de 2,5 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros y una de 10 kilómetros, lo que permite la participación tanto de corredores profesionales como de aficionados.

El plazo de inscripciones se mantiene abierto hasta el sábado 30 a las 14 horas en el Centro de Tres Olivos (c/ Cueva de Montesinos, 45; 28034 Madrid). En este Centro también se podrán resolver incidencias o modificar los datos de inscripción. Los participantes que deseen inscribirse en la Sede de la Fundación (c/ Caídos de la División Azul, 15; 28016 Madrid) podrán hacerlo hasta hoy viernes a las 14 horas.

El precio para la carrera-marcha de 2,5 kilómetros (abierta a todo el público) es de 5 euros; de 10 euros para los 5 kilómetros y de 12 para la carrera popular de los 10 kilómetros (+0.50 euros si lo adquieres a través de internet). Además, también está disponible el Dorsal 0, un dorsal habilitado para aquellos que no puedan participar pero quieran colaborar mediante una aportación voluntaria a título individual o colectivo.

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la consecución de la autonomía individual de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y su plena inclusión social. El trabajo que Down Madrid realiza desde hace más de 25 años no hubiera sido posible sin la colaboración de las personas y entidades que apoyan su labor.