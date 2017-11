Utilizan imágenes hiperespectrales en la cirugía de tumores cerebrales consiguiendo resultados más precisos

Una investigación europea en la que han participado expertos de la Universidad Politécnica de Madrid ha logrado utilizar imágenes hiperespectrales en la cirugía de tumores cerebrales consiguiendo así resultados mucho más precisos en las operaciones, concretamente, proporcionan información mucho más precisa de los márgenes del tumor que la que se obtendría a simple vista o con la ayuda de un microscopio.

"Las imágenes hiperespectrales son una herramienta de detección fundamental y que presenta muchas ventajas, dado que no son invasivas, no son ionizantes y no necesitamos contrastes con lo que no son molestas para el paciente", explica César Sanz, investigador del Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) de la UPM y uno de los participantes en el estudio.