El Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida (UdL) ha rechazado que la institución se adhiera al Pacto Nacional por el Referéndum, con 19 votos en contra, nueve a favor, cinco en blanco, dos abstenciones y uno nulo.

También manifestó que el Consejo de Gobierno "no representa ideológicamente a la comunidad universitaria. Sus miembros no son elegidos por razones ideológicas sino académicas. Y en coherencia con la decisión que adoptó el Consejo Interuniversitario de Cataluña, que sean instituciones como el Parlament, y no el Consejo de Gobierno, los que se dediquen a regular la vida política del país".