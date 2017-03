Prohíben a dos chicas embarcar en un vuelo de United Airlines por vestir leggins

Una empleada de la compañía de United Airlines prohibió a dos chicas embarcar en un vuelo de Denver a Minneapolis, en EEUU, porque vestían leggins. Otra chica que llevaba también leggins grises tuvo que ponerse un vestido por encima para subir al avión. Las chicas que no embarcaron no tenían ropa para ponérsela encima en ese momento y no pudieron embarcar. En cambio, según una testigo, el padre de la niña con pantalones cortos y nadie le dijo nada.

Según relató una testigo en Twitter, la empleada "está obligándolas a cambiarse o ponerse vestidos sobre los leggins o no podrán embarcar". Así lo explicaba en la red social Shannon Wats desde el Aeropuerto Interncional de Denver. Y añadía: "¿Desde cuándo @united hace de policía de la vestimenta de las mujeres?"

1) 3 girls inspected for wearing perfectly acceptable leggings. 2 not allowed to board. I don't care what kind of passengers they were. https://t.co/9VwGKgvWys

— Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017



4) Their father, who was allowed to board with no issue, was wearing shorts. — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017



United respondió a las los tuits sobre el incidente también a través de la red social: “United tiene el derecho de rechazar a aquellos pasajeros que no están adecuadamente vestidos por el Contrato de Equipaje”. Y añadía: “Esto se aplica a discreción de los empleados”.

El contrato de pasajeros de la aerolínea dice que para la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes, la compañía puede negarse a dejar que un pasajero suba a bordo si los pasajeros están "descalzos o no visten adecuadamente, informa The Washington Post, que también añade que United no define qué significa “adecuadamente vestido”.

A raíz del debate que se ha producido en Twitter, en el que también ha participado la actriz Patricia Arquette, un portavoz de la empresa, Jonathan Guerin, ha confirmado que a dos adolescentes se les prohibió embarcar en el vuelo, pero matiza que viajaban con tarjetas de empleado de United y “no cumplían con nuestra política de código de vestimenta para los viajes de beneficio de la empresa”.

@united Do you have a secondary fail safe from a supervisor to make these calls? — Patricia Arquette (@PattyArquette) 26 de marzo de 2017



La política interna para los empleados que utilizan el beneficio de viaje de la aerolínea dice, específicamente, que se prohíben los leggins durante el viaje. No está claro por qué United considera que son inapropiados y si hay otras prendas clasificadas de la misma manera.

"A nuestros pasajeros no se les niega el embarque si usan leggins o pantalones de yoga", explica Guerin. "Pero al volar con un pase de la empresa, necesitamos que los pasajeros sigan las reglas y esa es una de esas reglas”.

"Ellas no estaban de acuerdo con la política de vestir con este beneficio", señala Guerin, que subraya que las chicas eran conscientes de esa regla interna. "Esta mañana el atuendo de los pasajeros que viajaban en este vuelo no cumplió con la política del código de vestimenta", recalca.

Usuarios de las redes sociales han calificado el incidente de “horrendo”, “indignante” y también de “tontería”. Muchos se preguntan por qué no son apropiadas para volar ya que muchas mujeres las usan para estar cómodas durante el viaje.

“Tengo cinco hijos, cuatro de ellos son mujeres. Visten pantalones de yoga siempre que viajan. Creo que esta política es arbitraria y sexista. Señala a las mujeres por su forma de vestir y sexualiza a niñas”, critica Watts.





2) This behavior is sexist and sexualizes young girls. Not to mention that the families were mortified and inconveninced. — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017