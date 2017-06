Unidos Podemos emplaza al Congreso a exigir al Gobierno el fin del veto a los permisos de paternidad igualitarios

Unidos Podemos lleva a debate en el Pleno del Congreso de la próxima semana una moción por la que insta al Gobierno a "deponer su actitud de veto" y permita la puesta en marcha de permisos de paternidad y maternidad igualitarios, intransferibles y 100 por ciento remunerados. La formación morada recuerda al Ejecutivo que esta medida ya fue apoyada en la Cámara Baja en el mes de octubre de 2016.

Castañón ha rechazado las palabras de la ministra. Con mis palabras no van a poder decir ustedes que el PP es feminista. Mientras sigamos trabajando con brecha salarial, no hay feminismo, mientras sigamos estando con dobles y triples jornadas que tenemos que conciliar con el cuidado, mientras se sigan negando las ayudas para la atención a los dependientes, no hay feminismo", ha subrayado.