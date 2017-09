Tratar la hepatitis C en fases iniciales permite ahorrar unos 9.000 euros por paciente

El uso de los nuevos tratamientos orales para la hepatitis C en fases iniciales de la enfermedad, F0 y F1, permite ahorrar más de 9.000 euros por paciente en comparación con el coste de hacerlo en una fase más avanzada, según los último datos difundidos por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).

"Los últimos datos respecto al coste-efectividad del tratamiento precoz no dejan lugar a dudas", ha destacado el coordinador de esta entidad, Javier García-Samaniego, durante el encuentro 'International Meeting on Therapy in Liver Diseases', que se celebra estos días en Barcelona.