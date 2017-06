La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha garantizado este lunes a sus homólogos europeos que España "actuará con el convencimiento de que el camino que marca" el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático "no tiene marcha atrás", al mismo tiempo que ha defendido que, tras el anuncio de retirada del mismo de Estados Unidos es el momento de "redoblar los esfuerzos".

"España actuará con el convencimiento de que el camino que marca París no tiene marcha atrás. Vamos a implementar el acuerdo y vamos a trabajar con todos aquellos (...) que de manera contundente hemos reafirmado nuestro compromisos en estos últimos días", ha expresado al inicio de su intervención en el debate sobre el futuro del Acuerdo de París que los ministros de Medio Ambiente han tenido en su reunión de Luxemburgo.

"El anuncio de Estados Unidos sobre su retirada del Acuerdo de París no es una buena noticia, pero la comunidad internacional sigue adelante porque el acuerdo no se puede renegociar, está en vigor y ha sido ratificado por 148 países", ha enfatizado.

Durante sus intervenciones, todos los Estados miembros han lamentado la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos pero también han coincidido en destacar que la UE debe asumir el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y fortalecer sus relaciones diplomáticas en materia climática con otras potencias. La gran mayoría de las delegaciones ha insistido además en que el texto no es renegociable.

En la misma línea, Reino Unido ha pedido no descartar la posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a formar parte del Acuerdo de París. "No les cerremos la puerta, no pensemos que todo esto es irreversible", ha afirmado.