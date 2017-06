La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Eleanor Sharpston, ha dictaminado que el primer país de la Unión Europea al que un refugiado solicita asilo es el responsable de examinar su solicitud con independencia de que entre a través de otro Estado miembro que le deje continuar su periplo.

En sus conclusiones, presentadas este 8 de junio, la abogada general ha dictaminado que el reglamento de Dublín III, que regula el Estado miembro responsable de analizar las demandas de protección internacional, es aquel cuya frontera haya cruzado de forma irregular un refugiado, por lo que el concepto de "cruce irregular" no cubre a su juicio los casos de refugiados a los que los Estados miembro han permitido entrar en el territorio de la Unión y hayan viajado posteriormente a otros para presentar su demanda en el contexto de afluencia masiva de refugiados.

Así, aunque la entrada de estos refugiados no es regular, tampoco puede considerarse como irregular a la luz de la normativa, dado que los países de la UE de tránsito no sólo toleraron el cruce "masivo" de fronteras, sino que además facilitaron su entrada y tránsito de forma "activa" por sus territorios y deja claro que la normativa europea no se concibió para la afluencia "sin precedentes" de refugiados que hubo.