Save The Children pide una asignatura sobre prevención de la violencia tras la grave agresión a un menor por otros tres

La ONG Save The Children ha reclamado este lunes 27 de noviembre que la prevención de la violencia se incluya de forma prioritaria en los planes educativos, a través de una asignatura específica en la etapa obligatoria, para evitar casos como el de la agresión a un menor por otros tres menores al que hirieron gravemente tras tirarle por las escaleas y que han sido detenidos en Mejorada del Campo (Madrid).

Según su informe 'Yo a eso no juego', uno de cada diez estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar en Esopaña, una forma de violencia que, a su juicio, puede tener "efectos devastadores" en los niños.

El informe también recoge las respuestas de los niños ante situaciones concretas de violencia en el entorno escolar, que no siempre son casos de acoso, "pero que pueden llegar a serlo y son igualmente preocupantes", añade desde esta ONG.

"La violencia entre menores no es un juego y no podemos permitirlo ni justificarlo. Estamos fallando como sociedad si hay niños en nuestro país que llegan a tirar a otro por niño por las escaleras hasta dejarlo herido grave", subraya el director general de Save the Children, Andrés Conde.