Sanidad plantea una "captación activa" de pacientes para prevenir riesgos de enfermedades cardiovasculares

Un estudio entre 2004 y 2014 concluye que los factores de riesgo aumentan pero desciende la mortalidad por las mejoras asistenciales

La Consejería de Sanidad baraja la posibilidad de llevar a cabo una "captación activa" de pacientes "jóvenes" para prevenir factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares que podrían presentar sin saberlo y sobre los que no se actúa dado que no acuden a su médico por no necesitarlo.