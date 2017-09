Ruth Ortiz sobre la consideración de la madres de hijos asesinados víctimas de violencia machista: "Ya era hora"

Ruth Ortiz, la madre de los dos menores asesinados por José Bretón, ha asegurado haber recibido "con alivio" la decisión de incluir en el Pacto de Estado de Violencia de Genero que se aprueba este jueves en el Congreso la consideración de las madres de hijos asesinados por sus padres como víctimas de la violencia machista.

Para Ruth Ortiz era "un error supergrande" que mujeres como ella no fueran consideradas víctimas de maltrato. "No hay mayor maltratador que el que mata a tus hijos y lo saben, saben que te hacen un daño que te dura de por vida y por eso no me entraba en la cabeza que no fuésemos consideradas víctimas de violencia machista".