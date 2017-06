Roche ha presentado nuevos datos del anti PD-L1 atezolizumab en la 53 Reunión de la Asociación Americana de Oncología Clínica, celebrada en Chicago (EEUU), que sugieren ofrece el potencial necesario para ser la base para diferentes combinaciones con otras inmunoterapias, terapias dirigidas y diversas quimioterapias frente a un amplio grupo de tumores. Asimismo, ha presentado una actualización de su amplio programa de desarrollo de inmunoterapias frente al cáncer.

"Es distinta la manera en que evaluamos la respuesta y el funcionamiento de los fármacos. Es probable que la metodología estándar que tradicionalmente se utiliza para saber de forma objetiva si un medicamento es eficaz frente al tumor no sea, sin embargo, la mejor opción para determinar el beneficio que aporta la inmunoterapia, dado que ésta no tiene un efecto directo antitumoral. Así puede pasar que en un subgrupo de pacientes la velocidad de respuesta sea más lenta de lo esperable o que haya una inflamación y aumento tumoral que se asocie erróneamente con progresión de la enfermedad y que luego realmente no sea así. Distinguir a estos pacientes es el objetivo del estudio OAK con la inmunoterapia atezolizumab", añade.