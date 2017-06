Los Reyes esperan visitar "lo antes posible" el monasterio de Santo Toribio durante este Año Jubilar

Revilla aprovecha la presencia de los Reyes y del ministro de Fomento para recordar las "necesidades" de mejorar la carretera a Liébana

Sin embargo, ha afirmado que "no hay mal que por bien no venga" ya que esta circunstancia "dará lugar a que los Reyes nos vuelvan a visitar próximamente". "Tendremos en este año dos veces a los Reyes en Cantabria", ha subrayado Revilla, que ha bromeado con que el día que acudan a Liébana "habrá que tener previsto que no haya niebla".