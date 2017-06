Derecho a Vivir convoca a los españoles a salir a la calle este domingo 18 de junio en la VII Marcha por la vida para pedir al Gobierno una modificación de la ley del aborto para que las mujeres que van a abortar reciban los resultados completos de la ecografía previa a la interrupción del embarazo y puedan escuchar el latido del corazón del feto. Ocultarle esa información, según precisan, es "una forma de violencia" contra la mujer.

Derecho a Vivir propone que en todos los casos, sea dentro de las primeras 14 semanas o si existen malformaciones, se ofrezca a la mujer toda la información resultante de la ecografía previa al aborto, "que no se le gire el monitor, porque eso indica una intención de esconder algo y que no se baje el volumen del ecógrafo".

Joya denuncia que actualmente, la información que se ofrece a la mujer es "prácticamente nula". "Ya bastante desprotegido queda el nasciturus con esta ley que hasta la semana 14 permite abortar porque sí, pero además en los requisitos de esta ley, a la hora de la información previa, se nota que el Estado no tiene ningunas ganas de que la mujer pueda pensárselo", ha subrayado.

La asociación considera que si se incluyeran en la ley estas medidas, menos mujeres abortarían o al menos tomarían la decisión más "libremente", al contar con toda la información. En el caso de las mujeres que se plantean abortar como consecuencia de una malformación del feto, Joya reconoce que a la mujer "le costará más" decidir si interrumpir o no el embarazo después de escuchar el latido cardíaco pero cree que es peor que las mujeres tomen la decisión sin haberlo escuchado.

Además, la coordinadora de Derecho a Vivir se ha referido al "negocio" de las clínicas que practican abortos. "En los centros donde se practican abortos se oculta mucha información, son negocios que sobreviven de lo que ganan haciendo abortos. Es una realidad. Y son centros en los que sabemos que a las mujeres no las acompañan para que se lo piensen. A todas se les anima a abortar. Y aborto que no hacen, 500 ó 600 euros que ya no ganan", ha indicado.