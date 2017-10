Políticos, profesionales y pacientes crean la Fundación Humans para aportar más "humanización" a la sanidad

Defienden que mejorar la atención de los pacientes no sólo depende de tener más recursos, sino de "organización y actitud"

"Es cuestión de organizarse de otra manera y también de actitud, y eso no cuesta dinero", ha defendido su presidente, Julio Zarco, exvicenconsejero de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y uno de los impulsores de esta fundación junto con su vicepresidente, Boi Ruiz, exconseller de Salud de Cataluña; el neumólogo Julio Ancoechea, presidente del Consejo Asesor de la Fundación; y la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, que ejercerá como secretaria.

A ello hay que unir las "muchas barreras" con que se encuentra el paciente cuando acude a una consulta, desde "la bata, la mesa y el ordenador" al simple hecho de no llamar al paciente por su nombre, según ha reconocido Ancoechea, que ha pedido "más sensibilidad" a los profesionales.

"No cuesta dinero hablar con el paciente, hablar es quererle", ha apuntado este experto, que pide más "empatía" a los profesionales sanitarios para tratar a los pacientes "como un ser humano y no como una enfermedad".

Sobre todo, ha añadido Boi Ruiz, si se tiene en cuenta el auge de las nuevas tecnologías en que se encuentra inmerso el sector sanitario, que "si no se aplican con sensibilidad pueden aportar mucha frialdad" a esa relación.

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA NO DEBE ANTEPONERSE A LO HUMANO

"Estamos viviendo una revolución tecnológica pero ahora necesitamos también una revolución humana para garantizar una serie de valores como la comprensión, la ética o la empatía, porque la tecnología no debe anteponerse a lo humano", ha incidido Zarco.

Para ello, desde la Fundación Humans apuestan por fomentar la humanización mediante formación, pero no sólo desde las facultades de Ciencias de la Salud. "Esto no se arregla con introducir una asignatura de bioética", ha advertido su presidente, que reclama mejorar las capacidades de los profesionales en comunicación, verbal y no verbal.