La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia condena la violencia en las vías y pide "cordura" a los manifestantes

La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia ha condenado públicamente la "violencia institucional, la policial y la de elementos ajenos" a la propia Plataforma que "inevitablemente se han inmiscuido". Así, este miércoles no han convocado ni desconvocado "a nadie", pero ha pedido a quien se manifieste "lo haga desde la cordura y la no violencia".

La Plataforma ha recordado que "siempre condenó toda violencia ejercida, venga de donde venga", y hoy "no puede dejar de hacerlo", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Este martes, la Plataforma destaca que tres de sus miembros viajaron hacia Madrid "para defender que el Corredor Mediterráneo no pasara por en medio de las calles, que es a lo que está abocado al no contar con una circunvalación, por la dejación de nuestros gobernantes".

A pesar de este viaje a Madrid, el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, ha señalado que se permitió "llamar a la cordura" a los vecinos. Se trata, añade, de una cordura "que no estaban demostrando ninguna de las administraciones públicas desde bien temprano".

En todo momento, ha señalado que la Plataforma Pro-Soterramiento "ha pretendido gestionar una convocatoria que no ha surgido de su organización; que ha surgido del malestar y el hastío sociales, por generación espontánea".

El objetivo de la plataforma "siempre ha sido el de construir, plantear alternativas, pero los vecinos ya no creen en promesas; han perdido la fe y la confianza en sus gobernantes", tal y como ha señalado Contreras.

"No podemos comprender ni asumir las palabras del alcalde", al decir que "no hay ningún tipo de fractura entre la sociedad y la clase política". Contreras tampoco comprende las declaraciones de los portavoces del PP "diciendo que el soterramiento ya es una realidad mientras se expulsa a unos barrios y no se cede nada en la dirección de la reivindicación unánime de los vecinos".