Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, escéptica ante la Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, Joaquín Contreras, ha mostrado este martes su escepticismo poco antes de participar en la constitución de la Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento del ferrocarril en Murcia en la que participan todas las administraciones implicadas, partidos políticos, entidades y sectores sociales afectados.

En declaraciones a los medios de comunicación poco antes de acceder a la reunión, Contreras ha considerado que esta "hipotética" comisión para las obras del soterramiento "es la cuarta que se crea en Murcia", y con las otras tres "han habido solo dos reuniones en todos los años de vida que tienen". Por ello, ha lamentado que "crear comisiones es un gesto que, si solo queda en eso, no sirve para nada".

En concreto, la reunión ha contado con la participación del presidente de Adif, Juan Bravo, del delegado del Gobierno en la Región, Antonio Sánchez-Solís, el alcalde de Murcia, José Ballesta, el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, y portavoces de los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Murcia, entre portavoces de otros sectores afectados. Mientras tanto, un grupo de vecinos protestaba en la puerta de la Delegación con un cartel en elq ue podía leerse 'Soterramiento ya'.

Poco antes de entrar a la reunión, convocada este martes a las 11.00 horas en la Delegación del Gobierno, Contreras ha señalado que él representa un ámbito que, en teoría, refleja a toda la sociedad murciana, pero ha lamentado que va a ser una "excepción" en la reunión entre la "opinión mayoritaria de colectivos favorables y sumisos a la versión oficial".

"La representación del movimiento vecinal no representa a los barrios de nuestras zonas", ha advertido Contreras, quien ha lamentado que en el encuentro no estaba representada "ninguna asociación de vecinos", sino una federación municipal "que está muy centrada en el ámbito geográfico de las cuatro esquinas y poco más, dicho sea con todos los respetos". Sin embargo, ha criticado que se airee que "hay representación de toda la sociedad".

En este sentido, Contreras ha avanzado que va a defender en la reunión los argumentos que ha defendido siempre y "no hay nada nuevo que aportar". Ha recordado el último Pleno del Ayuntamiento, en el que se votó la tesis de la Plataforma con el apoyo de los cuatro partidos de la oposición, que también iban a estar representadas en la reunión. "No estaré solo porque no creo que cambien de opinión", ha señalado.

De la misma forma, ha dicho tener el "honor" de contar con el apoyo de la ciudadanía de Murcia "que se ha reflejado en las últimas movilizaciones y en la manifestación del pasado 30 de septiembre, que para mí es un hito que no puede caer en el vacío, aunque nuestros políticos parece que quieren ignorarla".

"Yo ya se lo he dicho al Ayuntamiento, al Gobierno regional y a Adif: yo podéis decir misa, que en Murcia no os creen porque habéis perdido absolutamente la credibilidad", ha indicado Contreras, quien ha afirmado que Murcia "no tiene fe en su gobierno y eso no es bueno".

"Mientras no vean que la pala excavadora empieza a sacar tierra del agujero los ciudadanos no se lo van a creer", según Contreras, quien justifica esta actitud porque "nos han engañado tantas veces" que los vecinos "se plantean por qué no va a ser ahora la misma dinámica". Por lo tanto, considera que la instalación de muros-pantalla "son una evidencia de que ahora va en serio", pero ha esperado que este no sea "el muro pantalla del bancal".

Al ser preguntado por la posibilidad de que se anuncie una nueva medida respecto a la permeabilidad, Contreras ha considerado "parece ser que Ballesta por fin ha tomado una iniciativa y la ha propuesto, no sé si será aceptada o no".

"Aceptamos que las vías no pueden cortarse porque el servicio debe seguir, unas vías hacia Alcantarilla y otras hacia Chinchilla, eso es incuestionable porque Murcia no es una estación término y tienen que seguir circulando trenes", ha reconocido Contreras. "Es un sacrificio de nuestros barrios en pro de un beneficio final que no va a beneficiar solo a ellos", ha apuntado.

Y es que ha advertido que el soterramiento "va a beneficiar a toda la ciudad, pero las molestias van a ser del Carmen, de Santiago el Mayor de Pío X y de Barriomar". Lo que no admiten los vecinos, según Contreras, es que "se añada un plus de peligrosidad que es meter el AVE en superficie ya".